Tinawag na pulubi: Sofia Andres nagwala sa IG

Biglang nag-emote si Sofia Andres sa kanyang Instagram kunsaan, bigla niyang pinost at nag-shout-out kung gaano niya ina-appreciate ang pamilya raw na meron siya.

Pero tila may hugot si Sofia noon pa na sabi niya lang na ngayon, nile-let-go na niya ang naging hurt o kung paano siya nasaktan sa salitang ito. Noong bata raw kasi siya, sinabihan siya na, “beggars can’t be choosers.”

Si Sofia lang ang nakakaalam kung ano ang talagang pinanggalingan ng post niya at mahabang caption about family.

Sabi niya, “There is this beautiful quotation that says “family is everything.” And today, I finally understand the true definition of it.

“I’m writing this with so much love for my beautiful family. Yes, we are not perfect. There are bad days. There are misunderstandings. There are arguments. But then again, family is not about perfection. It’s about patience. It’s about compassion. It’s about forgiveness. And that, itself, is a form of unconditional love…

“I guess I can say that I take pride in that. We may not be rich. However, we are rich in love. I remember when someone called me, “beggars can’t be choosers.” Yes, at a very young age, it did hurt me. But looking back at it now, it actually says more about them than me. I am choosing to let that go. At the end of the day, I know that I am honest with my craft and never took advantage of people. My mind and heart are always in the right place because I want to do my best for my family.

“I wouldn’t be where I am or who I am today if it wasn’t for them. They shaped me to become a better person. More of it, they are my source of strength and inspiration now that I have a family of my own.

“It’s true. Home is where the heart is. And I’m beyond grateful for my forever home.”

Sa mga photo na ipinost ni Sofia, maging sa kanyang Instagram stories, wala rito ang boyfriend na si Daniel Miranda. Pwedeng wala ito sa bansa ngayon o hindi nakasama. Pero recently lang din naman nang mag-post na siya na kasama ito kaya marami ang natuwa na all’s well between them.

So, siguro naman, wala namang konek ang ama ng anak sa kanyang hugot about family, ‘di ba?”

Beauty bet gayahin si Ellen Adarna

Napaka-sexy at talagang napi-feel, lalo na ng mga followers ng Kapuso star na si Beauty Gonzales ang pagiging masaya at kuntento niya sa buhay. Bilang isang artista, pero mas higit, bilang isang asawa at ina.

Ang sexy naman talaga ni Beauty habang carefree lang na paikot-ikot na sinasayawan ang kanilang alagang aso. Wala pala itong ideya na ang kanyang asawa pala na si Norman Crisologo at tila proud na proud na vini-video ang pagsasayaw niya.

Sabi ni Beauty, nahihiya raw sana siyang panoorin ang video na panakaw ngang kinuhanan ng mister, pero na-realize niya na kung sa asawa niya ay cute ang ginagawa niya, then, masaya na siya.

“I’m a tad embarrassed watching these vids my hubs took without me knowing, playing with our dog and dancing silly over our house, but hey, if he finds them cute then that makes me a happy wifey right?

“I love these random dance nights at home, almost like nobody is watching, almost.”

Nag-comment ang isa sa itinuturing na best friend ni Beauty na si Ellen Adarna sa post niyang ito na, “Sana all ingani hahahah.” Sinagot ito ni Beauty na, “Just Grooving my way to the Ellen vibe.”

Shawie umalma, ginamit sa panloloko

Hindi na nakapagpigil ang Megastar na si Sharon Cuneta at talagang hindi na niya pinahintulutan na magamit siya sa mga fake advertisement.

Sunod-sunod na mga fake advertisements sa social media ang ni-report ni Sharon at ipinost sa kanyang Instagram account kunsaan, pine-peke ang mga pictures at kahit videos niya para palabasin na ine-endorso niya ang ilang certain products.

Ang totoo, hindi lang si Sharon ang biktima ng mga brand na ginagamit silang mga sikat na artista for fake advertisements. Kaya sa in-expose niyang mga products na nanloloko, sinabi niya talaga na, “Isa pa itong fake!!! Madami silang produkto pang iba. Ingat po kayo! Ginagamit po kaming mga artista ng di namin alam kahit ang produktong ito di naman namin kilala!

“Fake po ito. Please share and try to inform as many people as you can. Pati si @draivee ginamit din po nila, nag-edit pa ng mga video namin. Fake po lahat ‘yon, lalo sa Facebook! Thank you po!”