Tiktoker cactus ang trip i-mukbang

Matagal nang trend ang mukbang o pagkain ng iba’t ibang food sa harap ng camera, pero kakaiba ang trip ng isang bebot TikToker na ito dahil cactus ang bet na bet niyang kainin.

Siya si Ishaa (@nnafive) na kasalukuyang may 27.1k followers. Isa sa mga main content ni Ishaa ay ang paggawa ng video kung saan makikita na kumakain siya ng aktwal na cactus na kanyang pinapares sa mga sawsawan.

Makikita sa ilan niyang videos ang mismong pagpipitas niya sa mga ito, pagpe-prepare, at syempre, ang pagmumukbang nito kasabay ng iba pang gulay tulad ng talong, sitaw, ampalaya, at marami pang iba!

Marami namang netizen ang nagulat at hindi makapaniwalang pwede pala itong kainin.

Para kay @Abbigail25, ani, “Kinakain po,pala yan maam dami,nyan dito saamin.”

“Pwede po kainin ang cactus baka yung iba dyan sabihin may lason,” paliwanag ni @wiserspender.

“Ask po ng mama ko anong klaseng kaktus daw po yan kasi madami po samin yan di nya po sure kung same lang din ba yan?” tanong ni @renafmiiyunnea.

“Kinakain pala yan. sinisira ko lang kase tanim ni mama na ganyan eh. kase matinik,” komento naman ni @ms.pinkies.

Ang cactus na ito ay tinatawag na ‘nopales’ isang uri ng cactus na safe kainin o ikonsumo.

Ayon sa WebMD.com, mayroong kaakibat na health benefits ang pagchibog ng cactus tulad ng nakatutulong ito sa pagkontrol ng cholesterol, blood sugar, pagboboost ng immune system, at mayaman din sa nutrisyon gaya ng Vit C, A, Potassium, Calcium, at marami pang iba.

Tandaan lang na ‘di lahat ng cactus na makita mo ay pwedeng kainin. Mainam na mag-research at magtanong-tanong muna dahil maaaring ikapahamak mo pa ito. (Moises Caleon)