SUV sa pag-ambus kay Aparri VM Alameda sinunog

Inabandona at natagpuang sunog ang isang sasakyan na hinihinalang ginamit sa pag-ambus at pagpatay kay Aparri, Cagayan Vice Mayor Rommel Alameda at lima nitong kasama sa Bagabag, Nueva Vizcaya nitong Linggo.

Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, inaalam na nila kung ang nakitang sunog na puting Mitsubishi sa Barangay Uddiawan sa bayan ng Solano, Nueva Vizcaya ang ginamit na sasakyan sa krimen.

Samantala, sinabi ni PNP chief General Rodolfo Azurin Jr. na posibleng ninakaw at ikinabit lang ng mga suspek sa puting Mitsubishi ang ginamit nitong red plate na SFN 713.

Lumitaw sa imbestigasyon na nakarehistro ito sa isang Izuzu Truck na pag-aari at naka-impound lang sa Nueva Vizcaya State University.

Patungo sana ng Maynila ang bise alkalde kasama ang mga security aide niya na sina Alexander Agustin Delos Angeles, 47; Alvin Dela Cruz Abel, 48; Abraham Dela Cruz Ramos Jr., 48; John Duane Banag Alameda, 46 at Ismael Nanay, pawang mga residente ng Aparri, Cagayan nang ratratin ang sinasakyan nilang Starex van sa Sitio Kinacao, Barangay Baretbet, Bagabag Nueva Viscaya bandang alas-8:45 ng umaga.

Naglatag ng pekeng checkpoint sa tapat ng MV Duque Elementary School ang mga naka-mask na suspek at nakasuot ng uniporme ng pulis at saka niratrat ang sasakyan ng mga biktima pagsapit sa lugar.

Samantala, sinabi ni Azurin na pinaiimbestigahan na niya kung totoong mga pulis ang mga suspek.

“Yes, naka uniform po sila ng pulis kaya tini­tingnan natin kung may possibility ba na pulis ang involved or ginamit lang ang uniform ng pulis,” pahayag ni Azurin.

Naniniwala naman si Police Regional Office 2 acting director Brigadier General Percival A. Rumbaoa na hindi lehitimong miyembro ng PNP ang mga suspek. (Edwin Balasa/Allan Bergonia)