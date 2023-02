Sosyal! Bagong kasal namigay ng gold bar sa bisita

Viral ngayon online ang sobrang shala as in sosyal na ganap ng newly-wed couple na sina Emerson at Aeriel dahil ‘di puchu-puchu ang kanilang souvenir kundi literal na ginto!

Pinost ito sa Facebook ni Aldrik Gohel, isa sa mga bisita ng naturang kasal. Caption niya sa post, “From sibuyas to gold bars #24KGoldBars #Souvenirs.”

Ang reception ng kasal ay ginanap sa Aquila Crystal Palace Tagaytay Events Place. Dito ipinamahagi ng mag-asawa ang 24k carat gold bar na may sukat na 4 inches. Nakalagay ito sa pulang box na may nakaukit pang mga disenyo. Tinatayang nasa P15,000 ang halaga ng bawat isa nito.

Isa umano ito sa mga naisip nila na gawing souvenir o giveaway dahil ang kanilang business ay pagbebenta ng mga alahas online.

Dahil dito, maraming mga netizen ang napamangha kaya naman nagbahagi sila ng kani-kanilang komento.

Gaya na lamang ni Danico Ramos, “Invite niyo naman po ako, paranas lang ng gold bars.”

Napawow naman si Jhoanna Claire Orpiano-Gania, “Wow mam aeriel trending ka ang bongga naman kze ng mga souviniers mo maxado nyong ginalingan..congrats and best wishes mglive kana miss kana namin.”

“Yan ang the best pag bini blessed ka ng subra share mo din nang wlaang katumbas na anoang halaga good job at sana nakatulong ung give aways nio sa mga bisita nio sir maam more blessings,” hirit ni Garcia Shine.

Napasana all din si Analyne Lomboy, sabi niya, “Congrats and best wishes sir and mam..lagi ako nanonood live nyo pero hndi ako makamine..Sana all nlng tlaga s gold bar.”

Talaga namang pangmalakasan ang pakulo ng couple na ito! (Moises Caleon)