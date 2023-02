Social Media Influencer Ramon Natcher to the rescue sa mga aspin

Fur Parent ka na ba o soon to be a fur Mom or fur Dad pa lamang, mahilig ka ba sa mga imported at mamahaling lahi ng mga aso o baka naman mas bet mo ang mga asong pinoy o mas kilala sa tawag na aspin.

Well kung mahilig ka sa mga Native Pinoy Dogs for sure pareho kayo ng trip ng Social Media Influencer/Business Man na si Ramon Natcher, di naman lingid sa kaalaman ng mga netizen lalo na ng mga chismosa nating kapitbahay na may kapasidad talaga si Ramon bumili ng mga mamahaling breed ng aso pero mas pinili nito ang mag salba o mag adopt na lamang ng mga asong pa gala-gala, walang matirhan, mga tinotorture at higit sa lahat mga aso na ngangailangan ng aruga.

Dahil sa tindi ng pag mamahal ni Ramon sa mga alagang pinabayaan na nang kanilang mga dating fur parent, nakaisip ito ng isang magandang adbokasiya na mag tayo ng isang Non-Profit Organization na siya mismo ang mag popondo sa itatayo niyang shelter for homeless fur babies (Bongga ka talaga Ramon! Plus points ka talaga kay Lord! Charr! LOL).

“Purely funded by me so meaning nonprofit yun… Mag rerescue kami ng mga aspin I-gugroom namin then later on ihahanap namin sila ng fur parents na mag a-adopt sa kanila, kasi naniniwala ako na hindi mo kailangan bumili ng aso maraming aso na mas nangangailangan ng aruga ika nga #AdoptDontShop” Pahayag ni Ramon.

Dagdag pa ni Ramon ang mga asong pinoy ay mas malambing at mas matalino pa kesa sa ibang lahi ng aso kaya naman para sa kaniya worth it ang magkaroon ng aspin sa ating mga tahanan hindi para itali at maging bantay bagkus ay maging parte ng Pamilyang Pilipino.

Sa amin pang chikahan ni Ramon na-ichika niya na malapit na malapit na niyang itayo ang shelter na kaniyang pinapangarap dahil sa ngayon ay naka bili na siya ng lupa na pag tatayuan nito kaya naman sinamantala ko ang pag kakataon kung ano ba ang ipapangalan niya sa kaniyang dream shelter at aniya.

“Ang ipapangalan ko sa aking shelter for animals is RNAF o Ramon Natcher Animal Foundation” (Kabog! Pwede ka na talaga tumakbong congresista jan! LOL!).

Talaga nga naman marami pa tayong dapat abangan na mga pasabog ni Ramon this 2023. Kaya para lagi kang updated i-follow niyo na si Ramon sa kaniyang mga official social media accounts at sabay-sabay natin abangan ang inauguration ng RNAF. (Naku…Naku…Naku kailangan ma invite ako jan!).