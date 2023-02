Sikat na lady vlogger ban sa parada ng mga basketbolista

Na-sad naman ako sa chikang hindi pinayagan na mag-join sa parade ng mga artistang basketbolista ang isang kilalang lady vlogger dahil may isang involved sa event na ‘yon na close sa kanyang ex na isang kilalang basketbolista.

‘Yung mga kumuha kasi sa mga artistang basketbolista ay manager ni lady vlogger kaya naisipan nila na magandang mag-join ito sa event na ‘yon para makapag-vlog.

Magandang content din daw ‘yon para sa vlog ni lady vlogger na napakaraming followers, huh!

At least, maipo-promote rin daw ang lugar na ‘yon.

Pero nagulat na lang daw si manager nang sabihan siya na huwag papuntahin doon si lady vlogger dahil sa ex nito na isang basketbolista.

Sabi nga ng source namin, “Ano ‘yon, dahil close no’ng isang tagaroon ang ex ni (name ni lady vlogger), bawal na siya roon? ‘Kaloka, huh!”

Pero deadma na lang daw si lady vlogger tungkol doon dahil ayaw na niyang magkaroon pa sila ng issue ng baskebolistang ex niya dahil sabi nga niya, noon pa siya totally nakapag-move on.

‘Yun na!

Martin lagare sa show kahit 61 na

Alam mo, Dondon (my dear editor), bilib ako sa stamina ni Martin Nievera. He’s already 61, pero ang sipag pa ring mag-show ng Concert King.

Noong Saturday nga, nasa Cebu concert siya ng anak-anakan niyang si Ice Seguerra. Puring-puri nga ni Martin ang kagalingan ni Ice.

Anyway, bilib nga ako sa stamina ni Martin dahil noong February 14 & 15 ay nasa ‘Composer Ka Lang: The Valentine Concert’ ng kaibigan niyang si Louie Ocampo at may work din siya noong February 16 at isa siya sa mga surprise guest sa 60th birthday celebration ni Senator Jinggoy Estrada at halos wala siyang tulog dahil ang aga nilang lumipad pa-Cebu para nga sa concert ni Ice.

Noong Sunday late afternoon naman, lipad na naman siya pabalik ng Maynila.

Pero siyempre, inspired naman si Martin dahil palagi niyang kasama ang girlfriend na si Anj del Rosario.

Nice…