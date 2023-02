Sanaol! Mga empleyado ng Senado may P50K inflation ayuda

Inanunsyo ni Senate President Juan Miguel Zubiri nitong Lunes na tataas sa P50,000 mula sa P12,200 ang ayuda sa mga empleyado ng Senado para labanan ang inflation.

“To help you all deal with your daily expenses, we have improved the inflationary adjustment assistance.

Tumaas ang inflation. Dapat itaas din natin ang assistance,” wika ni Zubiri sa flag raising ceremony sa Senado.

“Kaya mula P12,200, gagawin natin itong P50,000 or your basic monthly sala­ry, whichever is higher. Basta guaranteed na po ang P50,000 diyan and you can expect this in August,” paliwanag pa niya.

Sa Setyembre naman ilalabas ang medical assistance na P50,000 mula sa dating P30,000.