Romualdez sa mga senador: RCEP ratipikahan!

Hinimok ng liderato ng Kamara de Representantes ang Senado na agad ratipikahin ang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement na magiging kapakipakinabang umano sa bansa.

Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paghahain ng House Resolution 728 na nananawagan ng agarang ratipikasyon ng RCEP deal.

“By immediately ratifying the RCEP Agreement, the Philippines can sooner benefit and take the advantages of this mega-trade deal that could attract more foreign investors, create more job opportunities, and curb the unemployment and poverty rates in the country,” sabi ni Romualdez.

Kasama ni Romualdez bilang may-akda ng panukala sina House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, at Batangas Rep. Mario Vittorio Mariño.

Noong Nobyembre 2021, nilagdaan ng Pilipinas ang RCEP agreement, isang kasunduan na naglala­yong paluwagin ang kalakalan sa pagitan ng 10 bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) kasama ang limang free trade agreement (FTA) partners nito na Australia, China, Japan, New Zealand at Republic of Korea. (Billy Begas/Eralyn Prado)