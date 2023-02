Robert Garcia, David Peliño tigasin sa President’s Cup

NAMAYANI ang tambalan nina Robert Garcia at David William Peliño sa pagsabak ng Kayod Pilipinas o Philippine Squash Team sa ginanap na 23rd International Jumbo Doubles ng President’s Cup 2023 sa The Tanglin Club sa Singapore mula Pebrero 16 hanggang 19.

Inangkin ng tandem nina Garcia at Peliño ang gintong medalya sa Open Category matapos na talunin sina Marcus Phua at Tan Zhi Rui ng Singapore (2-0) sa mga iskor na 15-8 at 15-8.

Ang pares nina Jemyca Aribado at Aysah Reyes Dalida ay tumapos naman sa pang-13 pwesto matapos matalo sa kanilang mga kababayan na sina Reymark Perez Begornia at Mel John Arebado sa Open Special Plate Quarterfinals na mga tinanghal na kampeon.

“Our very first competition for the year,” sabi lamang ni Squash and Racquet Association of the Philippines President Robert Bachmann.

“Not bad for starters. We left quietly, competed, and won. No muss, no fuss. This is how we do it.”

Ang anim-kataong delegasyon ng Pilipinas ay naiuwi sa kabuuan ang pagiging Open champion mula kina Robert Garcia at David William Pelino pati na ang natatanging Open – Special Plate championship nina Reymark Begornia at Mel John Arebado.

Tumapos naman sa13th place mula sa 64 kasali sa Open sina Jemyca Aribado at Yvonne Alyssa Dalida. (Lito Oredo)