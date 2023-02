Road to forever: Maine, Arjo binasbasan na ni Fr. Jeffrey

Super kilig ang mga fan sa mga nakita nilang photo nina Maine Mendoza at Cong. Arjo Atayde na kasama si Fr. Jeffrey Benitez Quintela, na kilala ngang malapit sa mga dabarkads ng Eat Bulaga.

Sa Facebook account nga ni Fr. Jeff, super tuwa ang mga netizen na tila sumalang na nga ang magdyowa sa interview, at handang-handa na ngang magpakasal.

“Preparing for forever,” caption ni Fr. Jeff sa picture na kasama niya sina Maine, Arjo, na may hashtag na #TheInterview.

Chika nga ng mga fan kay Fr. Jeff:

“Dabarkads ka talaga Fr. Jeff. Solid. At saka si Cong. Arjo ok sa amin yan. Congrats in advance Cong. Arjo and Maine.”

“Happy for you Maine. Arjo please take good care of her.”

“Hi Fr. Jeff celebrity priest ka po talaga. Good luck to both of you.”

“Yes, lahat ng Dabarkads siya magkakasal.”

“Fr. Jeff, isa-isa mong kinakasal ang mga dabarkads.”

“May forever pag may blessing ni Fr. Jeff.”

Makikita rin sa FB ni Fr. Jeff ang mga photo na kasama nga niya ang mga Dabarkads tulad nina Tito Sotto, Joey de Leon, Vic Sotto, Pauleen Luna, Ryan Agoncillo, Judy Ann Santos, Dingdong Dantes.

Kuha ang mga photo na `yon sa katatapos lang na kasal nina Luane Dy at Carlo Gonzales kamakailan.

Teka, baka naman ang pagpunta nila sa Hong Kong kamakailan ay may kinalaman din sa mga susuutin nila sa kasal, ha?

Ang tanong na lang ng mga fan, saan, at kailan kaya ang kasal nina Arjo at Maine? ‘Yun ang dapat abangan! (Rb Sermino)