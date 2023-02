PNP tukoy na mga ‘person of interest’ sa pananambang kay Gov. Adiong

Tukoy na ng Philippine National Police (PNP) ang mga ‘person of interest’ sa pananambang sa convoy ni Lanao del Sur Gov. Mamintal Adiong Jr. na ikinamatay ng apat na katao at ikinasugat ng isa pa sa bayan ng Maguing noong Biyernes.

Ayon kay PNP spokesperson P/Col. Jean Fajardo, nakilala na ang mga suspek pero tumanggi muna itong isapubliko ang pangalan ng mga ito.

Sa kasalukuyan ay tinitipon pa aniya ng mga imbestigador ang salaysay ng mga nakasaksi sa pananambang, gayundin ng mga nakaligtas na biktima para lalong tumibay ang mga ebidensya laban sa mga suspek.

Sinabi ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM Regional Director, Police BGen. John Guyguyon na nakikipagtulungan na rin ang Moro Islamic Liberation Front (MILF) para mabilis na malutas ang krimen.

Ito’y dahil higit sa 40 basyo ng mga bala ng matataas na kalibre ng baril ang narekober ng mga awtoridad sa Barangay Bato-Bato, Maguing, Lanao del Sur may isang kilometro lamang ang layo mula sa kampo ng MILF.

Sinisilip din ng Bangsamoro Police kung may koneksyon ang pananambang kay Adiong sa nasabay na anti-illegal drug operation na isinagawa ng pulisya kung saan nasamsam ang P5 milyong halaga ng 25,000 na fully grown marijuana plants na binunot at sinunog.

“Hindi natin ma-discount, kasi magkalapit talaga very adjacent to each other, ‘yon ang isa sa mga tinitingnan nating anggulo at hindi natin puwedeng sabihin na isa lang ang tinututukan natin. There are different angles na tinitingnan natin so that we can come up with our assessment and motive ng mga nag-ambush sa governor and his convoy,” ani Guyguyon. (Ronilo Dagos/Edwin Balasa)