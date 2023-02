Pinay, 3 anak sa Turkey quake patay na

Kinumpirma ng Phi­lippine Embassy sa Ankara na patay na ang Pilipina at tatlo niyang anak na unang iniulat na nawawala matapos ang malakas na lindol sa Turkey noong Pebrero 6.

Ayon sa embahada, ang apat ay agad na pinalibing ng asawang Turkish bilang pagsunod sa kanilang tradis­yon.

“It is with deepest regret that the Embassy must confirm the passing of a Filipina housewife and her three children, previously reported missing under the rubble in Antakya. She and her children have been laid to rest by her Turkish husband, in accordance with Turkish tradition,” ayon sa statemeng ng embassy.

Sa ngayon ay umaabot sa 20 pamilya ang nasa kanilang shelter, kabilang ang 70 indibiduwal na kinabibilangan ng mga overseas Filipino, kanilang anak, asawang Turkish at mga senior citizen.

Samantala, nagha­handa na ang humanitarian team na ipinadala sa Turkey para bumalik sa bansa matapos ang kanilang pagtulong sa mga nabiktima ng ma­lakas na lindol noong February 6.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Assistant Secretary Raffy Alejandro ng Office of Civil Defense na hanggang February 24 ang mission ng humanitarian team sa Turkey at inaasahang makakabalik ang mga ito sa Pilipinas sa March 1. (Aileen Taliping/ Betchai Julian)