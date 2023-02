Pangontra sa korapsyon

Naaprubahan na kamakailan sa komite ng Kamara de Representante ang pinagsama-samang mga panukalang batas para itulak ang paggamit ng digital payments sa mga transakyon sa gobyerno at pribadong sektor.

Kasama ang House Bill (HB) 3737 ng inyong Kuya Pulong at ni Benguet Cong. Eric Yap sa substitute bill ng panukalang “Use of Digital Payments Act” na pinasa ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries. Sina Cong. Jeffrey Soriano at Cong. Edvic Yap ng ACT-CIS Partylist ay may akda rin ng HB 3737.

Malaki ang magiging pakinabang ng gobyerno at pribadong sektor kung maisasabatas ang panukala para isulong ang digital payments. Una na rito ay ang pagiging mabilis at contactless ng transakyon. Wala ng puwedeng mangupit sa benta ng tindahan dahil wala ng hahawakang pisikal na pera ang mga empleyado.

Madali na rin ang magiging pagbabayad sa mga pinamiling gamit at serbisyo dahil hindi na kailangang magsuklian pa, na minsan ay tumatagal lalo kung maghahanapan pa ng baryang panukli.

Dahil wala ng gaanong palitan ng pera at barya sa pagitan ng nagtitinda at namimili, maiiwasan din ang hawaan ng mga sakit na siyang isa sa mga naging leksyon sa atin nitong nakaraang pandemya.

Sa parte naman ng gobyerno, ang pinakamabuting pakinabang ng paggamit ng digital payment ay ang pag-iwas sa korapsyon.

Maaring gamitin ang mga digital platform sa pagbabayad ng buwis, license fee, business permit, at iba pang bayarin sa gobyerno.

Magiging “transparent” at madaling mamonitor ang binabayad at ginagastos ng gobyerno kung digital na ang mga transaksyon.

Mababawasan na rin ang red tape na siyang nakakadismaya sa maraming investor.

Isang aspeto ng panukalang pagsulong ng digital payment ay ang pagpapabilis ng digitalization ng mga local government unit (LGU). Hinihikayat din ang mga LGU na bawasan ang mga fee o magbigay ng mga incentive sa mga negosyante sa kanilang lugar na gumagamit ng digital payment systems.

Kung maisabatas ang panukala, ang susi sa epektibong pagpapatupad nito ay ang pagkakaroon ng mabilis na Internet connection sa lahat ng sulok ng bansa na sana ay inaasikaso na ng Department of Information and Communications Technology (DICT).

Kailangan na tayong makasabay sa ibang bansa na patungo sa digital economy. Bukod riyan, tulad ng ating nasabi na, napakahalaga ng digitalization para maiwasan na ang korapsyon at pagnanakaw hindi lang sa gobyerno kundi maging sa pribadong sektor.

Nabanggit na rin lang ang pagnanakaw, gusto ko lang ulitin ang matagal ko ng babala sa mga gumagamit ng pangalan ng aming pamilya para kumita ng pera sa ilegal na paraan: Itigil ‘nyo yan. Bilang na ang mga araw ‘nyo.

Isa na rito ay ang natiklo at naaresto kamakailan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) na si Edward Diokno Eje. Napag-alaman ng inyong Kuya Pulong na ginagamit pala nitong si Eje ang pangalan namin ng aking kapatid na si Vice President and Education Secretary Sara Duterte para makapanggantso ng milyun-milyong piso mula sa mga kilalang personalidad.

Ito palang si Eje ay kinukuha ang tiwala ng mga malilinlang sa kanyang investment scam sa pagsasabing siya raw ay malapit na kaibigan ko at ni VP Inday Sara. Napakagaling magsinungaling!

Hindi lang yan ang scam ni Eje. Maging mga presidential appointments at government projects ay binebenta rin.

Paano ka namang hindi magagalit sa ganitong mga klaseng tao? Hindi marunong lumaban ng patas at magtrabaho ng matino. Dapat sa mga ito ay kasuhan agad at ikulong ng matagal ng hindi na umulit. @@@