Online shop sa QC binibida lasagna na laing flavor

Kung laing at lasagna lover ka, tiyak na magugustuhan mo ito! Isa ang laing sa Pinoy classic na ulam pero paano na lang kung gawin itong flavor ng lasagna?

‘Yan ang ginawang paandar ng isang online shop na BhestLasagna na matatagpuan sa Quezon, City.

Hinango ang pangalan ng kanilang brand sa palayaw ng owner nito na si “Bhe”. Taong 2019 umano nila sinimulang ilabas sa publiko ang kakaibang flavor ng lasagna na ito.

Kwento ng owner ng BhestLasagna sa Abante News, “We introduced it ng April 2019. Favorite ng Family ko ang Lasagna & Laing, so naisip ko lang na try ko gawing lasagna ang Laing ipagsama ang 2 Favorite ng family ko.”

Makikita sa kanilang post ang naturang lasagna na siksik sa laman nito at very eye-pleasing ang pagkaka prepare.

Ang laing lasagna na ito ay nagkakahalaga mula P450 hanggang P1,300 depende sa pan size nito.

Talaga namang perfect na perfect ang combination nito na aprub sa kanilang mga suki. Aniya, “Positive feedback, lahat halos ng nakakatikim nasarapan. Nagugulat sila, di nila inakala na pwede pala gawing lasagna ang Laing.”

Sa ngayon, home-based ang kanilang shop at available ito online sa kanilang official Facebook Page (BhestLasagna) at kanilang Instagram Account (@bhestlasagna).

Patunay lang ito na ‘di nawawalan ng creative juices ang mga Pinoy business owners upang i-level up pa ang kani-kanilang produkto at serbisyo.

Ikaw, bet mo bang tikman ang laing lasagna na ito? (Moises Caleon)