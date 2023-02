Nagkita-kita ng mga dating katrabaho

Sa panaginip ko, sumakay raw ako ng elevator. Pero sa bawat floor, nakikita ko ‘yung mga dati kong nakasama sa trabaho. Wala naman kaming elevator sa work dati kaya hindi ko maisip kung saan ba nangyari ‘yung sa panaginip ko. Nakalimutan ko na lahat ng detalye pero ano po bang kahulugan kahit in general lang, ng panaginip ko na tungkol sa pagsakay sa elevator at nakakita ng mga dati kong katrabaho at kaibigan na rin?

Ulysses

Isa mga common dream ang mga elevator, sinasabing konektado ito sa pakiramdam ng pangangamba at kawalan ng kontrol.

Dahil pataas o pababa ang direksyon ng mga elevator, sina-suggest ng panaginip mo na nasa positibo (kung paataas) o negatibo (kung pababa naman) ang landas na iyong tinatahak sa ngayon.

Pero, kung sakali naman na biglang ‘nahulog’ o ‘yung nagtuloy-tuloy sa pagbaba ang elevator na sinakyan mo sa panaginip, nangangahulugan naman ito na dumadaan ka ngayon sa isang krisis.

Maaaring sa trabaho, ginagawa mo ang best mo pero hindi ito nakikita ng iyong boss kaya naman dismayado ka rin sa mga nangyayari at pakiramdam mo ay walang growth sa iyong career.

Ang pakiramdam din ng biglaang pagkahulog ng elevator ay indikasyon na takot kang mawalan ng relasyon o kaya naman ay hindi ma-recognize ang anumang pinaghirapan mong gawin.

Samantala, ang panaginip naman tungkol sa mga dati mong naging katrabaho ay may kaugnayan sa stress at contentment na naranasan mo sa trabaho mo nung kasama mo pa sila.

Sumisimbolo sila sa mga naging struggle o paghihirap mo noon, pati na rin sa mga ambisyon mo at maging sa pagiging competitive mo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com