Na-inspire kay Donny: Belle Mariano nagpatayo na ng palasyo

Dapat talagang idolohin ng mga kabataan sina Belle Mariano, Donny Pangilinan, ha!

Aba, sa murang edad nila, ang future talaga nila ang iniisip nila. Hindi nga sila ‘yung puro yabang sa katawan, na mas inuuna ang mga mamahaling gamit para ipagyabang sa social media, ha!

Kasi nga, iba sila mag-isip. Sobrang mature. Mas iniisip ang kinabukasan.

At `yun nga, di ba, nauna na si Donny na magpatayo ng bahay. At heto nga ngayon si Belle, nag-post na rin ng paghahanda para sa kanyang future mansion o palasyo na two storey residence.

Sabi nga ni Belle, hindi pa rin siya makapaniwala na matutupad na ang pangarap niya. At bongga siya, dahil hindi lang basta-basta bahay ito, na tipong nakatayo na at babayaran na lang, dahil talagang mula lupa, hanggang sa pagpapatayo ng bahay ay pinaghandaan at pinag-isipan niya, o ng pamilya niya.

“Still pinching myself! Dreams really do come true!

“I share this humbling moment to all of you who walked with me in this journey,” sabi ni Belle.

Hindi nga ito pagyayabang sa kung ano na ang na-achieve niya, kundi paghihikayat din sa lahat, na kung ano ang kinaya ng iba, kakayanin niya, at siguradong kakayanin din ng mga follower, supporter, fan niya, di ba?

Ang good influence talaga nina Belle, Donny sa mga kabataan ngayon. At sana nga, tularan talaga sila.

Ang daming batang artista kasi ngayon, na parang mas inaatupad ang pagrampa sa mga bar, kapag walang trabaho, o kaya ay maglustay ng salapi sa kung saan-saang gamit, kapag kumita ng konti.

At least, sina Donny at Belle, investment talaga nasa utak. So bongga, di ba?

Kaya naman mababasa mo ang mga mensahe sa IG niya na…

“Congratulations Belle. Proud of you and even prouder of the fact that you remain kind and hardworking.”

“Congrats. You work hard from the ground – literal. Proud of you.”

“You truly deserve this blessing. Love you.”

Siyempre, super happy si Donny, na nauna ngang nag-like sa post na `yon ni Belle.

Oh siya, sana lang, pati mga kabataang artista, matuto kina Belle, Donny. Na hindi laging umuulan ng datung sa harap mo, kaya kapag may ipon na, gamitin sa maganda, mabuting bagay, ha!

Teka, kung Casa Donato ang tawag sa mansion ni Donny, ano kaya ang kay Belle?

Bongga! (Rb Sermino)