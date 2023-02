‘Mr. Triple D’ Reinhard Jumamoy didikdikin pa mga kakampi

NAITALA ni Reinhard Jumamoy ang kanyang ikatlong triple-double sa UAAP Season 85 high school boys basketball tournament matapos biguin ng titleholder Nazareth School of National University ang UP Integrated School, 83-71, upang palakasin ang twice-to-beat na bid sa Final Four Linggo sa Filoil EcoOil Center.

Nagtala si Jumamoy ng kabuuang 18 puntos, 11 rebounds at 10 assists upang patatagin ang nasa ikalawang silya na Bullpups sa 9-2 panalo-talong record.

Bagaman masaya si Jumamoy sa kanyang pinakabagong tagumpay, hindi siya kuntento dahil nag-petiks ang kanilang koponan.

“Sabi ko nga sa mga ka-team ko kanina after namin kumanta ng (school anthem), 12 points lang kami, huwag na tayong kampante dahil alam naman natin kung ano ang goal natin. Sabi ko sa kanila kailangan pa nating magtrabaho,” ani Jumamoy, na may apat ding steals. (Lito Oredo)