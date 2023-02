Maging sensitibo sa kababaihan

KAMAKAILAN ay nalagay na naman sa ‘hot seat’ at kontrobersiya ang golfing great na si Tiger Woods.

Nitong Biyernes sa Genesis Invitational sa Los Angeles kung saan kalahok si Woods, mas malayo ang naabot ng bola sa palo niya kumpara sa kaibigang si Justin Thomas.

Bilang pang-aasar at biro sa kaibigang si Thomas, inabutan ni Tiger sa kamay si Justin ng Tampax (tampon).

Ang mensahe ng birong ito, “you play like a girl”!

Unang-una, idolo ko si Woods at para sa akin siya ang GOAT (Greatest of All Time) ng sports na golf.

Pero masama ang kanyang biro, misogynistic daw sabi ng marami.

Kahit biro lang ito sa kanyang kaibigan, napakasama ng dating.

Bilang ama ng isang dalagita, ang inyong lingkod ay kaisa ng marami sa panawagan ng equality at respeto sa lahat ng oras sa ating kababaihan.

Hindi dapat ginagawang biro ang anumang bagay na makakapagpababa sa sinumang babae.

Pero in all fairness kay Woods, agad itong humingi ng sorry.

“It was supposed to be all fun and games. Obviously it hasn’t turned out that way. If I offended anybody in any way, shape, or form, I’m sorry,” sey ni Woods.

Aral ito at panawagan hindi lamang kay Tiger, kundi sa iba pang atleta na iniidolo at tinitingala ng marami.

Alisin ang diskriminasyon, palaging irespeto ang kababaihan at maging sensitibo sa mga gagawin o sasabihin.