Litmus test sa Maharlika Fund

Mainit na usapin ang Maharlika Investment Fund (MIF) na isinulong at mabilis na naipasa sa loob lamang ng 17 araw sa Kamara de Representantes.

Marami ang sumang-ayon at marami din ang kumontra at nagdududa kung magtatagumpay ba ito kapag isa ng ganap na batas.

Bagamat nakapasa na ang MIF sa Kamara, dadaan pa ito sa butas ng karayom at masusing pagbusisi ng mga senador ngayong sinimulan na ang paggulong nito sa Senado.

Ano nga ba ang Maharlika investment Fund? Ito ay ang planong sovereign wealth fund ng Pilipinas na popondohan mula sa surplus revenues o reserves ng bansa, at i-invest sa financial at real assets sa layuning mapataas ang savings o ipon ng gobyerno at magamit sa mga programang pangkaunlaran.

Hindi na po bago ang sovereign investment funds lalo na sa mga mauunlad na bansa dahil mayroon nito ang mga mayayamang bansa gaya ng Norway at Saudi Arabia.

Dito sa Asya ay mayroong investment fund ang lahat halos ng bansa gaya ng Malaysia, Indonesia, South Korea, Singapore, India at HongKong at nakikita naman kung paano umunlad ang mga ito.

Sa Indonesia, ginagamit ang kanilang sovereign investment para pondohan ang kanilang infrastruucture projects kaya naman nakikita ang pag-unlad ng kanilang bansa.

Kung nagagawa ito ng ibang bansa ay ito rin ang nais mangyari ng gobyerno kaya suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang magkaroon ng sovereign wealth fund ang Pilipinas na tinawag na Maharlika Investment Fund.

Ang “seed capital” ay gagamitin at i-invest sa iba’t ibang assets gaya ng real estate, foreign currencies and bonds, at ang kikitain ay gagamitin ng gobyerno para pondohan ang mga malalaking infrastructure projects.

Sa ganitong paraan ay hindi na kailangang umutang ang gobyerno ng malaking pondo na may mataas na interes mula sa mga dayuhang financial institutions.

Pero sa lahat ng mga panukala at ideyang nagsulputan tungkol sa investment fund, ang panukala ni Sen. Alan Peter Cayetano ang kinabibiliban ko.

Naniniwala ako na ang suhestyon ni Sen. Cayetano sa isinusulong na MIF ay upang masigurong ligtas ang pondo at hindi ito mapupunta lamang sa bulsa ng mga mangangasiwa nito.

Hindi po kasi nakasisiguro ang senador kung ang mangangasiwa sa MIF ay mapagkakatiwalaan o magtatraydor kalaunan lalo na kung malaking pera ang maipapasok bilang sovereign wealth fund.

Kasabay ng MIF ay ang pagtatatag ng Maharlika Investment Corporation. Tingin ni Senator Cayetano, bago sa publiko ang MIC na hahawak sa pera ng MIF, hindi ito kilala, hindi alam kung ano ang business strategy sa paghawak sa pondo, walang karanasan na maaaring magresulta sa pagkalugi at pagkawala ng pondo mula sa mga ilalargang proyekto.

Sa halip na idiretso kaagad sa MIF ang pondo, iminungkahi ni Cayetano na ang mga government financial institutions tulad ng LandBank, Pag-ibig, SSS at GSIS na mismo ang mag-invest sa mga infrastructure projects ng kanilang investment funds gamit ang kanilang sariling panuntunan.

Sa ganitong paraan ayon kay Senator Cayetano ay hindi na kailangang maglagak ng malaking pondo at hindi malagay sa peligro ang salapi sa mga taong hindi sigurado kung kayang hawakan at pangasiwaan ng maayos ang pera.

Aminin natin na magiging bukas sa katiwalian ang anumang bago sa gobyerno, lalo na kung investment fund ito. Magiging free for all ang mga pwesto at magiging bukas din ito sa posibleng pag-abuso ng mga oligarch. Nangyari na ito sa Malaysia noong 2015 kung saan nabulsa umano ni dating Prime Minister Najib Razak ang US$700 million sa kanyang personal bank accounts mula sa sovereign wealth fund 1MDB.

Pero hindi po ibinabasura ni Cayetano ang MIF, ang punto lamang ng Senador ay maghinay-hinay at huwag basta-basta susubo sa planong hindi pa nasubukan at walang sapat na karanasan ang gobyerno.

“Why not take a crawl before we walk, walk before we run?” ayon kay Cayetano. Tama naman di ba? Bakit tayo nagmamadali kung pwede namang subukan sa pamamagitan ng existing na mga government financial institutions. Hindi po biro na gamitin ang pondo ng taumbayan kaya kailangan nating mag-ingat at dahan-dahan.

Paliwanag ng Senador, kung magiging matagumpay sa loob ng dalawa o tatlong taon ang pag-iinvest ng SSS at GSIS at mayroon ng sapat na karanasan, hudyat na ito sa gobyerno para simulan ang magpatakbo ng sovereign wealth fund.

Kung iisipin, mas ligtas at mas magandang version ang mungkahi ng senador at magsisilbing litmus test ito sa mga nagsulong ng MIF kung ang kanilang motibo ay para talaga sa kaunlaran ng Pilipinas.

Abangan po natin kung paano pagdebatehan at himayin ng mga senador ang pagdinig sa MIF dahil sa unang sabak pa lamang nito ay mainit kaagad ang naging balitaktakan at debate hinggil dito.