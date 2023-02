Konsulado sa US kinaltasan ng budget

Dahil sa paghihigpit ng sinturon ng gobyerno sa Pilipinas, apektado ang operasyon ng Philippine Consulate sa U.S.

Sinabi ni Consul General Senen Manglile sa New York na substantial o malaking budget ang nawala kaya magkakaroon sila ng realignment sa pondo para maibigay ng konsulado ang de-kalidad na serbisyo sa libo-libong Pinoy sa East Coast.

“What we are doing is we’re realigning the fund kasi ang priority talaga namin is to give quality consular services to our kababayan. We will mitigate it so let’s look at the positive side of it,” ani Manglile.

Inanunsyo nito ang pagbababawas ng consular services sa 9th Filipino Community General Assembly sa Philippine Consulate General Office na dinaluhan ng iba’t ibang Filipino community leader mula sa Eat Coast

Maapektuhan nito ang mga kababayan sa malalayo at liblib na lugar sa East Coast kaya ang solusyon ng konsulado ay puntahan ang mga high impact area na maraming Pilipino at Filipino American na maseserbisyuhan ng consular outreach mission. (Dave Llavanes Jr.)