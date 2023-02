Kaya buhay pa ngayon: Claudine 2 beses niligtas ni Vilma

Naging emosyonal si Claudine Barretto sa pa-tribute niya kay Vilma Santos sa ABS-CBN special na “Anim na Dekada… Nag-iisang VIlma.”

Matindi ang pasasalamat niya sa Star For All Seasons dahil sa “pagsalba” nito sa kanya.

“Twice in my life, Ate Vi saved me. I will forever be grateful kasi there were times na I was really down and siya ‘yung unang tumatawag, siya ‘yung nagre-reach out, siya lang ‘yung nakakaintindi,” mangiyak-iyak na kwento ni Claudine.

“Because of you, my children still have a mom,” dagdag pa niya.

Binahagi nina Claudine at Vilma ang naging karanasan nila nang maka-trabaho nila ang isa’t isa sa pelikulang “Anak,” partikular na nang gawin nila ang iconic confrontation scene.

“My main concern was how will I fight back? Paano ako lalaban sa idol ko? Syempre pag idol mo, ayaw mo masaktan tapos biglang kailangan itulak mo,” chika ni Claudine.

“I remember kasi ayaw niya ko saktan.. Eh dapat naglalaban kaming dalawa… Lalaban siya sa akin pero ayaw niya ko saktan,” kwento naman ni Vilma.

Sinabi rin ni Vilma na kaya maganda ang kinalabasan ng eksena dahil sa suporta sa kanya ni Claudine at ang dalawang pang gumanap bilang anak niya na sina Baron Geisler at Sheila Alvero.

Bilib na bilib din si Vilma kay Claudine sa pag-arte nito at sinabing isa ito sa pinakamagagaling na artista na nakasama niya.

Bukod kay Claudine, marami pang ibang artista ang nagbigay ng mensahe para kay Vilma tulad nina Maricel Soriano, Anne Curtis, John Lloyd Cruz, Piolo Pascual.

“Lahat po ng memories natin, sa ating pinagsamahang pelikulang in my life, andito pa rin po at inaalagaan ako… Napakapalad ko po dahil inabutan ko ang panahon niyo at nakasama ko kayo,” sabi ni John Lloyd.

“You’ve set the standards so high na mahirap maabot ‘yung ganyan. Pero thank you for always remaining to be humble, loyal, motherly, loving…” sabi naman ni Piolo.

Balikan ang ABS-CBN special na “Anim na Dekada… Nag-iisang VIlma” sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. (Rb Sermino)