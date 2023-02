Jhasmin Gayle Pascual sasandalan ng Benilde

Mga laro Martes: (San Andres Sports Complex)

9:00am — Mapua vs LPU (men’s)

12:00noon — Mapua vs LPU (women’s)

2:00pm — CSB vs EAC (women’s)

4:30pm — CSB vs EAC (men’s)

WALANG sasayanging pagkakataon si last season Finals MVP Jhasmin Gayle Pascual para sa De La Salle-College of Saint Benilde Lady Blazers para makuha ang kanilang back-to-back na panalo laban sa magbabawing Emilio Aguinaldo College Lady Generals, habang magde-debut ngayong season ang Mapua University Lady Cardinals kontra Lyceum of the Philippines University Lady Pirates sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament, Martes, sa San Andres Sports Complex sa Maynila.

Bumirada ang outside spiker ng game-high 26 puntos mula sa 21 atake, tatlong blocks at dalawang aces, kasama ang siyam na digs upang matakasan ang San Sebastian College-Recoletos Lady Stags 20-25, 25-22, 25-13, 25-11.

Bwenamanong panalo ito ng Lady Blazers kahit wala si 97th season MVP Mycah Go na nagtamo ng season-ending injury bago ang pagbubukas ng torneo.

Susubukang makuha ng Taft-based lady squad ang ikalawang sunod na panalo laban sa Lady Generals sa ikatlong laro sa alas-2 ng hapon.

Bago rito ay magtatapat muna ang Mapua Cardinals men’s volleyball team kontra Lyceum Pirates sa unang laro sa alas-9 ng umaga na susundan ng Lady Cardinals laban sa Lady Pirates sa alas-12 ng tanghali.

Tatapusin naman ng CSB men’s, na hanap rin ang ikalawang sunod na panalo, ang four-game battle kontra EAC men’s sa alas-4:30 ng hapon.

Nag-ambag rin para sa Lady Blazers si middle blocker Michelle Gamit ng 12 puntos sa 7 atake, tatlong blocks at isang ace, habang naging mahusay ang pamamahagi ng bola ni ace playmaker at team captain Cloanne Mondonedo sa 20 excellent sets, kasama ang walong puntos.

Inaasahan ring puputok anumang sandali si heavy-hitter Jade Gentapa. (Gerard Arce)