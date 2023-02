Jayson Tatum humarabas ng All-Star Game record

SI Jayson Tatum ang kauna-unahang tumanggap ng Kobe Bryant All-Star MVP Award.

Sa likod ng All-Star Game-record 55 points ni Tatum mula 10 tres, lumabas ng Vivint Smart Arena sa Salt Lake City ang Team Giannis kipkip ang 184-175 win laban sa Team LeBron nitong Linggo.

Aminado si Tatum na fan siya ni Kobe.

“Icing on the cake,” anang Celtics star sa award.

Ipinangalan ang All-Star Game MVP Trophy sa jersey number ni Bryant, ang kanyang MVPs, All-Star MVPs, championships at Finals MVPs.

Overall, 2-1 na ang Team Giannis laban sa Team LeBron sa All-Stars, pero unang talo ni LeBron James sa anim na beses naging captain.

“Winner, winner, chicken dinner,” ani Giannis Antetokounmpo nang itaas ang tropeo.

Namiyesta sa labas ng arc ang selections ni Antetokounmpo, nagbaon ng 29 – 10 dito kay Tatum, tig-walo kina Donovan Mitchell at Damian Lillard.

Tumapos si Mitchell ng 40, 26 kay Lillard.

Ang tres ni Lillard ang nagselyo sa panalo – target score na 182. Abante ang Team Giannis 158-141 pagkatapos ng third quarter, at base sa rules ay magiging target score ang total ng leading team pagkatapos ng first three quarters plus 24.

Nagsalansan ng 27 si Tatum sa third quarter – isa pang All-Star Game record sa isang period. (Vladi Eduarte)