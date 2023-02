Isang buwan bartolina! Japeth Aguilar dehins maikilos masakit na tuhod

MAWAWALA ng tatlo hanggang limang linggo si veteran big man Japeth Aguilar para sa Ginebra.

Inihayag ni Gin Kings head coach Tim Cone na patuloy siyang nagpapagaling mula sa MCL injury na natamo ng 6-foot-9 center noong nakaraang linggo.

“He could be gone anywhere between three to five weeks. I would say he would be back late, late in the playoffs,” sey ni Cone matapos dominahin ng Ginebra ang Blackwater Bossings, Blackwater, 119-93, sa 2023 PBA Governors Cup elimination game sa PhilSports Arena kamakalawa.

“We’ll see. Right now his knee is immobilized so we can’t figure things out not until he frees his knee and starts exercising,” sey pa ni Cone.

Hindi rin makakalaro si Aguilar sa sixth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at sa All-Star Game sa Passi City, Iloilo.

Sinabi ni Aguilar na ipapahinga niya lang ang kanyang injury at sasabak na siya pagpatak ng playoffs.

“Ayaw ko muna siyang madaliin. I just want to be patient and palakasin siya,” sabi niya. “Pinapa-heal ko lang siya nang mabuti.” (Cyreel Zarate)