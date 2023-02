Elma Muros Posadas gagawaran ng Lifetime Achievement Award

ISANG track icon na itinuturing na undisputed long jump queen ng Philippine athletics ang makatatanggap ng Lifetime Achievement award sa 2023 San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Awards Night dalawang linggo mula ngayon sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel.

Si Elma Muros Posadas ay kikilalanin sa natatanging parangal ng pinakamatandang organisasyon ng media sa bansa bilang pasasalamat sa maraming karangalan na dinala niya sa bansa at tumulong na mapanatili ang katayuan ng track and field ng Pilipinas bilang isa sa mga powerhouse sa rehiyon ng Asya.

Ang 55-anyos na track queen ay makakasama sa isang elite list ng mga personalidad tulad nina Efren ‘Bata’ Reyes, Carlos Loyzaga, Filomeno ‘Boy’ Codinera, Virgilio ‘Baby’ Dalupan, Ramon Fernandez, at Robert Jaworski na kasama sa mga nakaraang nakatanggap ng parangal.

Inihandog ng Philippine Sports Commission at Cignal TV, ang March 6 gala night ay sinusuportahan ng Philippine Olympic Committee, Mayor Abrham ‘Bambol’ Tolentino, MILO, Smart, MVP Sports Foundation, Rain or Shine, 1Pacman Rep. Mikee Romero, Philippine Samahang Basketbol, OKBet at ICTSI.

Ikinasal kay national coach George ‘Jojo’ Posadas at ina sa dalawang anak, si Elma ay produkto ng Project Gintong Alay at ginawa ang kanyang indelible mark sa long jump, kung saan nagreyna siya sa pinakamahabang panahon bilang pinakamahusay sa bansa at Southeast Asia.

Nanalo siya ng kabuuang 15 gintong medalya sa SEA Games na kinabibilangan din ng panalo sa sprints, hurdles at kalaunan sa heptathlon. (Lito Oredo)