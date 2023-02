Elle, Derrick madalas mag-date

November 2022 pa natapos ang teleserye nina Derrick Monasterio, Elle Villanueva, na ‘Return To Paradise’. Pero ang bongga lang na hindi pa rin natatapos ang pagkikita nila.

Hindi nga lang pang-teleserye ang naging samahan ng dalawang Kapuso star, dahil inamin ni Elle na nililigawan na siya ni Derrick.

Noong Valentine’s Day nga raw ay sa gym sila nag-date. Imbes na kumain sa restaurant, nag-workout na lang daw sila.

“After ‘yung show, mas naging stronger ‘yung bond namin. Mas madalas na kami nagkikita and ang laki ng improvements sa communication namin like we are very honest with each other,” sey ni Elle.

May pinost nga si Derrick na video sa Instagram na sinasayaw niya si Elle habang nasa isang overlooking na lugar sila. Panay rin ang comment ng aktor sa mga post ni Elle sa IG account nito.

Hiling ng mga fan nila Derrick at Elle na magtambal ulit sila sa bagong teleserye. Bagay kasi sa kanila ‘yung sexy ang tema ng teleserye.

Si Elle nga pala ay kasama sa Voltes V: Legacy. (Ruel Mendoza)