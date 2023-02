Eba, Adan ginawang GRO, macho dancer sa ‘Suki’

Naaliw ako sa title na ‘Suki’ ni Azi Acosta, ha!

Kasi nga, sa title pa lang, alam mong ang tema na ay pag-ibig na binabalik-balikan, kesehodang maraming hirap at sakit, na pagdaraanan.

Pero, ang tanong nga, tama pa rin bang umibig kung ganito na ang nararanasan?

Anyway, ang ‘Suki’ ay isang sexy-thriller movie na mapapanood sa Vivamax simula February 24, 2023.

Kuwento ito nina Eba (Azi Acosta) at Adan (John Flores). Si Eba ay GRO sa club, at si Adan naman ay gigolo sa gay bar.

Naging suki na ni Adan si Eba dahil tuwing pupunta si Eba sa gay bar ay magpapa-VIP ito at ibu-book si Adan. Dahil madalas magsama at sa dami ng sexual encounter nilang dalawa, mapapansin nila na sexually compatible sila. Mahuhulog ang loob nila sa isat isa at mapapadesisyonang mag-live in.

Sa pag-level up ng kanilang relasyon, mas dadami rin ang problema at bagay na pagtatalunan nila. Bilang GRO at gigolo, paano nila iiwasan ang tukso kapag nasa trabaho? Paano nila pakikitunguhan ang mga customer na binabayaran ang oras nila?

Anong mga hangganan at limitasyon ang ibibigay ni Eba at Adan para sa isa’t isa?

Ang Suki ay pelikula ni Albert Langitan. Isang Venice TV awards nominee, at maraming pelikula, serye na ang nagawa niya para sa Philippine mainstream media.

Kasama rin sa ‘Suki’ sina Jiad Arroyo, Alona Navarro, Chad Kinis, Katya Santos, Alma Moreno.