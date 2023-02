‘Di wag kayo mag-subscribe’ Toni Fowler malaswa, nakakasuka ang video

Umalma ang mga netizen sa music video ng YouTuber na si Toni Fowler, na isa rin sa mga cast ng ‘FPJ’s Batang Quiapo, ang MPL (Malibog Pag Lasing?).

Mahalay nga raw para sa mga kababaihan ang music video na `yon. Degrading nga raw, dahil parang pinaglalaruan, pinagpipiyestahan ng mga barako ang mga babae, na todo paseksi, hubad, kadyot, giling, ha!

Heto nga ang reaksiyon ng mga netizen:

Miel: “Grabe nai-imagine ko yung mga batang napanood na ang MV ng MPL ni Toni Fowler. Sobrang disturbing niya lalo na at may buntis na umiinom, may menor de edad, ang mga nanay nakikipaglaplapan. Ang mga bata pa man din ngayon kung ano ang makita nila, akala nila tama!”

Celine: “Grabe hindi nakakatuwa, ang laswa.”

Doodies: “Napamura ako habang pinapanood. Ang bastos. Nakakasuka!”

Angela: “Na-shock ako sa music video. Napaka-disturbing knowing na isa doon buntis tapos isa menor de edad. Jusq mga babae pa man mga anak niyo.”

Sotchichisot: “Ibang level na talaga yung wildness kay Toni. Parang hindi na normal. Knowing na buntis si Papi yung kapatid ni Papi menor de edad tapos ganun yung mga mv scenes sa kanta.”

Well, ano ba ang reaksiyon ni Toni?

“Hala baka mapanood ng anak ko yan. Sabi ng pabayang nanay na TikTok nang TikTok.”

“Kaya ko talaga ginawa ang kantang ‘yan para sa mga makaka-relate.”

“Walwalan kasi `yon, mapapabuga ka!”

Anyway, may 2.2M view na ang video na `yon ni Toni na ang title ay Vlog 335 MPL Behind the Scene.

At siyempre, naglabas din ng vlog si Toni ng reaction video, na ang title ay (Grabe si Toni Fowler) Reaction video sa MPL music video. May view na ito na 690K sa loob ng 15 oras.

Pero siyempre, iniba ni Toni ang atake niya sa pag-reply sa mga basher niya.

“Kahit ako nagulat ako, hindi ko ini-expect na magagawa `yon. Masyadong mahaba ang buhay para sa kapayapaan. Kailangan galit tayo. Kailangan may oras tayo sa mga tsismis, sa mga nonsense, may panahon tayong mag-comment, mang-bash. Mali na kalmado ka lang, na adult `yan, naiintindihan ko `yan.

“Wag tayong maging open minded, dahil promise… ‘Yun lang, promise…” sabi ni Toni, na kinumpara ang kanta, music video niya sa mga foreigner, na mas malaswa pa nga raw ang ibig sabihin, pero hinahayaan ng mga magulang, dahil English nga raw.

“Sige lang, gayahin niyo `yon. Ipasayaw niyo `yon sa mga anak niyo. Crab mentality. Ang galing niyo talaga. Dapat ganun!

“So, sana may natutunan kayo sa vlog ko, sa music video ko. Napakaganda ng reaction niyo. Kami lang ang nag-react na kinabog naming ang reaction niyo!” sabi pa ni Toni.

At sa huli, sinabi niya na, “Yun lang, sana huwag nyo itong i-like, at huwag niyong i-subscribe!”

Kaloka! (Rb Sermino)