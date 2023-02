Bye Valentina: Janella may bagong pasabog sa ABS-CBN

Ano kaya ang pasabog ni Janella Salvador na next big project niya sa ABS-CBN?

Dahil goodbye na nga si Janella sa kanyang iconic na karakter bilang Valentina/Regina sa teleseryeng “Mars Ravelo’s Darna” at ngayon ay mukhang may susunod siyang pasabog para sa kanyang fans.

Sa kanyang Instagram ay nag-post si Janella ng isang video montage ng ilang mga eksena niya sa “Darna.”

Madamdamin ang mensahe ng aktres sa kanyang caption na nakalagay, “A bit late to this but… How do I say goodbye to such a character? How do I un-Regina? It was definitely not a walk in the park to be evil yet full of heart, righteous yet troubled, intelligent yet mildly insane, beautiful yet monstrous and strong yet incredibly vulnerable.”

“But I enjoyed every moment of bringing this character to life. Thank you for the experience, Regina V. Valentina, saying goodbye for now,” dagdag pa ni Janella.

Kasunod naman ng pamamaalam ni Janella bilang Valentina ay na-share ng Star Magic sa social media na naghahanda na ito para sa susunod niyang Kapamilya project.

Binahagi ng Star Magic sa kanilang Twitter account ang isang litrato kung saan nasa isang online meeting si Janella kasama ang ABS-CBN Events at ABS-CBN Music team na pinangunahan ni Jonathan Manalo at Roxy Liquigan.

“This is exciting! Meeting of ABS-CBN Events and ABS-CBN Music with Janella Salvador! Watch out for this big project coming this Summer 2023!” sabi sa caption.

Super excited tuloy ang fans na malaman kung ano nga bang klaseng project ang gagawin ni Janella kaya sabay-sabay na lang natin abangan ang announcement ni Janella at ng ABS-CBN. (Rb Sermino)