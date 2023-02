BI, Globan gigisahin sa human smuggling

Sisimulan na ng Senate Blue Ribbon committee ang imbestigasyon sa umano’y human smuggling sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) gamit ang private jet.

Kinasa ang imbestigasyon dahil sa privilege speech ni Senadora Grace Poe sa insidente sa NAIA noong Pebrero 13 kung saan posibleng pinuslit ang mga VIP pasahero patungong Switzerland via Dubai.

Sa impormasyong nakalap ni Poe, ang mga pasahero ay hinatid pa mismo ng tatlong personnel ng Bureau of Immigration (BI), isa rito ay hindi naka-duty noong araw na iyon.

Bukod sa mga opisyal ng BI, pina­dalhan din ng imbitasyon ang mga kinatawan ng Globan Aviation Service Corporation, ang local company ng Cloud Nine No. 1 Leasing Company Ltd. ng Hong Kong na siyang nag-o-operate ng private jet na sangkot sa insidente.

“They were invited. I hope they will attend otherwise they will be subpoenaed,” wika ni Poe.

Nakuha ni Poe ang impormasyon mula sa report ng Aviation Security Group ng Philippine National Police na pumalag sa umano’y hindi awtorisadong pagsakay ng ilang pasahero sa private jet. (Dindo Matining)