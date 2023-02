Bet mo? Okra chips pumapatok

Isa ka rin ba sa mga nakakanood ng mga okra chips video sa Facebook at TikTok? Baka keri mo na itong gawing idea bilang pangnegosyo.

Isa sa mga viral na video tungkol sa okra chips ay ang binahaging ng TikTok user na si Ysa Crave Rave (@ysacraverave).

Comment niya, ito umano ang pinakapaborito niyang variant sa mga chips na nabibili niya online. Makikita sa una niyang kagat dito ang super lutong na tunog ng okra.

Binaggit din ni Ysa na isa ito sa mga best alternative at healthy na swak na swak sa mga bet magdiet.

Bukod dito, ang okra chips umano na ito ay dumaan sa proseso na tinatawag na, ‘freeze dryng method’ kung saan inilalagay ito sa sobrang babang temperature upang matuyot hanggang sa lumutong na parang chips.

Humakot ang naturang video ng libo-libong view at comment.

Tulad na lamang ni @mhainey16, ani, “Same feedback. The best ‘yung okra and mushroom matamis nga yung mga fruits.”

“I’m curious, so if the fresh taste is retained, pwede po ba yan lagyan ng bagoong?” tanong naman ni @hijamae.

“Super dami ganyan sa Taiwan lalo na sa night market nila. Nasa 100-150 pesos ang price,” pagbabahagi naman ni @rhesagutierez.

“Pwede kaya yan ipares sa ginamos? Di ko alam tawag sa tagalog bsta fermented baby shrimps ata yun ewan din. Haha fav ko okra at gulay,” hirit pa ni @mariacatherine2015.

Kaya ikaw, ano pang hinihintay mo? Tikman mo na rin ang okra chips na ito at malay mo keri itong pannegosyo! (Moises Caleon)