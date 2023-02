Bala, boga nadale sa siga

Nalusaw ang angas ng umano’y isang siga nang salakayin ang bahay nito at makumpiskahan ng baril at mga bala sa Caloocan City nitong Linggo.

Sa ulat kay P/Col. Ruben Lacuesta, hepe ng Caloocan City Police Station, kinilala ang nadakip na suspek na si Nino Avecilla, alyas ‘Toto Kabayo’, 29-anyos, ng Barangay 176, Bagong Silang ng nasabing siyudad.

Nag-ugat ang pagkakadakip dito mula sa natanggap na sumbong ng Sub-Station 12 na mayroon itong baril.

Sa bisa ng search warrant na inisyu ni Regional Trial Court Branch 130 Executive Judge Raymundo G. Vallega, pinasok ng mga pulis ang bahay nito bandang alas-11:45 ng umaga at nakuha sa drawer nito ang isang cal. 45 pistol na may limang bala, isang magazine at holster.

Wala itong naipakitang dokumento dahilan para dakpin at kasuhan ito ng paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearm and ammunitions.

Maangas umano sa kanilang lugar kaya galit dito ang kanyang mga kapitbahay. (Orly Barcala)