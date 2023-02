Alina Bicar tahimik pero nuknukan ng lupit

Team Standings:

Chery Tiggo 3 0

F2 Logistics 3 1

Creamline 3 1

Petro Gazz 2 1

PLDT 1 1

Choco Mucho 1 2

Cignal 1 3

Army 0 2

Akari 0 3

STORY TEXT: Mga laro Martes: (PhilSports Arena)

4:00pm — Army Black Mamba vs Akari

6:30pm — PLDT vs Chery Tiggo

TANGING ang Chery Tiggo Crossovers na lamang ang walang talo sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference.

Salamat sa mahusay na pagmamando ng opensa ni playmaker Alina Bicar, kasalukuyang mag-isa sa tuktok ang Crossovers.

Pinakahuling pinatumba ng Chery Tiggo ang F2 Logistics Cargo Movers noong Huwebes para sa malinis na 3-0 start.

“Alina is now really showing a lot of heart. I can see the aggressiveness. Hindi ‘yan masalita, hindi ‘yan expressive,” pahayag ni coach Aaron Velez patungkol kay Bicar.

Muling masusubukan si Bicar at ang Chery Tiggo kontra PLDT High Speed Hitters sa tampok na laro sa alas-6:30 ng gabi sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Bago rito ay magsasagupa muna ang mga wala pang panalong Army Black Mamba Lady Troopers at Akari Chargers sa unang laro sa alas-4 ng hapon.

Maging si league-leading scorer at team captain Mylene Paat ay hindi maiwasang papurihan ang 25-anyos na 5-foot-6 setter.

“’Yung leadership niya kasi kumbaga sa barko, siya ‘yung captain namin. Ako ‘yung captain ng team pero siya ‘yung captain ng game,” wika ni Paat bilang papuri kay Bicar. (Gerard Arce)