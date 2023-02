416 PDL laya na

May kabuuang 416 person deprived of liberty (PDL) ang pinalaya mula sa iba’t ibang kulungan at penal farm ng Bureau of Correction (BuCor) kahapon.

Ayon sa BuCor, 205 ang nakalaya mula sa New Bilibid Prison (NBP), 76 sa Davao Prison and Penal Farm at 42 mula sa Correctional Institution for Women.

Samantala, sa mga pinalaya, 78 ang naabsuwelto, siyam ang nabigyan ng probasyon at 81 ang nakalaya sa parol, habang napagsilbihan na ng mga nalalabi ang kanilang pinakamataas na sentensya.

Ang culminating program ay dinaluhan nina BuCor officer-in-charge Gregorio Catapang, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, at Public Attorney Office (PAO) chief Persida Acosta.

Noong Enero, may 340 PDL ang pinalaya ng BuCor. (Betchai Julian)