2 Pinoy nasungkit Justice award sa US

Hinirang ang dalawang Filipino-Americans na sina Michael Libunao-Macalintal at Teresa Marie Cariño Petersen bilang recipient ng 2023 Moira Erin O’Donnell Emerging Leader for Justice Award.

Inanunsyo ito ng Ignatian Solidarity Network (ISN) noong ika-16 ng Pebrero.

Ang pagkilalang ito ay ibinibigay sa mga young adult na nagpakita ng pagiging lider sa kani-kanilang komunidad.

Si Michael ay nagtapos sa Fordham University na kasalukuyang nagtatrabaho bilang Theologian, lay minister, and preacher. Habang si Teresa ay nagtapos naman sa University of San Francisco noong 2013 na ngayon ay isang educator at aktibista.

Ang nasabing para­ngal ayon sa website ng ISN ay pinagkakaloob sa mga indibidwal na nakagawa ng mahalagang ambag sa kanilang komunidad.

“The O’Donnell Award, given yearly, will honor one to three individuals ages 23-33 who have 1) received an undergraduate degree from a US Jesuit University, and 2) demonstrated significant social justice leadership in their communities,” ayon sa ISN.

Nakatakda nilang matanggap ang natu­rang award sa darating na ika-10 ng Mayo na gaganapin sa New York City.

Talaga namang husay at dugong Pinoy! (Moises Caleon)