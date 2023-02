Vhong maaliwalas ang mukha: PBBM dinumog sa birthday ni Jinggoy

Bongga at napakalaking celebration ang 60th birthday ni Sen. Jinggoy Estrada na ginanap sa Solaire Casino and Hotel Tent noong Biyernes ng gabi (Feb 17).

Nakakaloka ang mga dumalo sa birthday party niya, na mula sa iba’t ibang sangay ng gobyerno, lalo na sa Senado na halos lahat ng mga Senador ay present.

Siyempre hindi mawawala si Pangulong Bongbong Marcos, at ang kanyang asawa na si First Lady Liza. At siyempre, ang daming gustong magpa-picture kay PBBM, pero alam naman natin na kapag ganung maraming tao ay medyo mahigpit ang mga PSG (Presidential Security Guards).

Nakita ko rin ang ilang Congressmen sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez.

Nagkaroon din ng programa kung saan nagbigay ng kanilang mga musical number ang pamilya, kaibigan sa showbiz, at ang grupo niya mula sa Senado.

Ang daming natuwa dahil nagbigay rin ng birthday message ang kapatid niyang si Sen. JV Ejercito.

Naaliw kami sa musical number ng The Hitmakers, ang grupo nina Sen. Bong Revilla, Cong. Lani Mercado, Philip Salvador, Amy Austria, Sen. Robin Padilla, Lorna Tolentino, Isabel Rivas, Marissa Sanchez, Ricky Davao, Ali Sotto, Bayani Agbayani.

Maraming kaibigang artista rin ang dumalo gaya ni Vhong Navarro na first time kong nakita in person matapos ang problema sa buhay niya. Magiliw si Vhong na pumapayag sa mga gustong magpa-picture sa kanya.

Kasama ni Vhong ang manager niyang si Direk Chito Rono.

Nakita ko rin sina Joko Diaz, Christopher de Leon, Edgar Mortiz, at marami pang iba.

At siyempre, nagkaroon din ng special number ang asawa ni Sen. Jinggoy na si Precy, at mga anak niya, pati na ang mga kapatid, pamangkin.

Naaliw rin kami sa number ng magkakapatid na Jake, Jerika, Jacob Ejercito. Malapit kay Jinggoy ang mga kapatid niya sa ama.

At ang tema nga pala ng music noong gabing ‘yon ay 70s, 80s, kaya panay ang kanta ni Pangulong Bongbong, na sinasabayan ang musika.

Sa totoo lang, isang memorable evening ang gabing ‘yon sa buhay ni Sen. Jinggoy, at kinabukasan naman ng gabi ay nagamit na agad niya ang senior citizen discount sa isang restaurant, ha!

Nakakatuwa naman siya, di ba?

Laarni Enrique hagulgol sa surpresa ni Jake Ejercito

Nang gabi rin ‘yon sa birthday bash ni Sen. Jinggoy ay nakatsikahan ko rin si Jake Ejercito, katabi ang pamangkin na si Jolo Ejercito (anak ni Jinggoy), na pinasok na rin ang mundo ng showbiz under Leo Dominguez.

Kinuwento sa amin ni Jake na ang mommy niyang si Laarni Enriquez ang sobrang natuwa nang malaman na nanalo ang anak bilang New Male Personality sa katatapos lang na 37th PMPC Star Awards for Movies na umere kamakailan lang.

Ang ginawa kasi ni Jake noong Pasko ay ibinalot niya ang box na naglalaman ng trophy sa Christmas wrapper at inabot sa ina bilang regalo.

Nang buksan ng ina ang box at lumabas ang trophy ni Jake ay nanlaki ang mga mata nito at napasigaw nang, “You’ve won” at niyakap agad ang anak, at napaiyak pa sa sobrang tuwa.

Sabi nga niya ay never raw siyang nakakuha ng award noong nag-aartista pa siya. Proud na proud ang ina sa award ng anak.