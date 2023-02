Tulalang Chinese national nasagip sa Cavite

Nasagip ng pulisya ang isang Chinese natonal na natagpuang tulala habang nakasalampak sa madamong bahagi ng kalsada sa Kawit, Cavite noong Sabado.

Nakilala ito sa pamamagitan ng kanyang pasaporte na si Yanfei Feng, 31, tubong Heilongjiang China.

Sa ulat ni PSSgt Mark Anthony Dealca ng Kawit Police, nagpapatrulya ang mga operatiba ng Kawit police sa kahabaan ng Covelandia Road Barangay Kanluran, Kawit Cavite nang nadaanan nila ang biktima na nakaupo sa madamong kalsada bandang alas-8:05 ng umaga. Naka-itim itong sapatod,itim na slacks, dark gree na polo shirt at backpack na may kumbinasyon ng itim at dilaw.

Pansamantala itong nasa kustodiya ng Kawit Police habang hinihintay ang aksyon ng Chinese Embassy dito. (Gene Adsuara)