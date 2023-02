Senador may alagang Marites

Sino raw itong isang staff na sa halip na gampanan ang kanyang trabaho bilang Media Relations Officer (MRO) eh puro pakikipagtsimisan ang inaatupag.

Sa kuwento ni Mang Teban, hindi raw mapakali ang puwet ng MRO na ito sa kanyang upuan sa kanyang opisina kung hindi nakakalabas ng kanyang hawla para makipagdaldalan sa mga katsokaran niya sa Senado.

Ang siste, magme-message ang MRO na ito sa kanyang ka-tropa para magkita sila at maikuwento ang kanyang nasagap na tsismis tungkol sa kanyang kabaro at iba pang kawani at opisyal ng Senado.

Kund hindi sa lobby ng Senado, sa lounge daw nakikipagkita ang Marites na ito sa kanyang mga katropa. May pagkakataon namang dadayo pa ito sa Press Office para makapaghatid na kanyang balita sa ilang reporters.

Titigil lang daw ang malaking bibig ni Marites sa pagkuwento kapag hinahanap na siya sa kanyang opisina ng kanyang amo.

Kung hindi man aniya matapos ang kuwento, sabihin niya sa kanyang katropa na “next time” na lang o ‘di kaya’y iba-Viber na lang sa kanya ang iba pang detalye ng kanyang tsismis. Sino siya?

Clue. Ang tsismosang MRO ng senador ay may letrang M sa kanyang apelyido, as in, ano pa nga ba, kundi “Ms. Marites”.