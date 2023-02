Rose Van minanyak ni Wilbert Ross

Ano ang kayang gawin ng isang obsessed na tao kapag nagkagusto siya nang sobra? Siyempre, kaya niya itong habulin, sundan, kahit saan, kahit kailan, kahit pa mali na ito kung titignan.

Well, ganiyan nga ang drama nina Rose Van Ginkel at Wilbert Ross sa bagong sexy comedy-thriller series, ang Stalkers, na mapapanood sa Vivamax simula Feb. 26, 2023.

Kuwento ito ng lalaki na may misteryosong nakaraan at kung paano mahuhulog ang loob niya nang sobra sa isang maganda at kaakit-akit na babae.

Si Harry (Wilbert Ross), isang IT expert sa isang BPO company, na kahit guwapo, madalas ay umiiwas sa ibang tao dahil puno siya ng mga insecurity at may lack of self-esteem dahil sa sakit sa balat.

Kahit na mahiyain, may tinatagong kulo ang binata dahil may matindi itong sexual perversion at madalas ay nag-iimagine at nagpapantasya sa mga babae.

Minsan gumagawa rin siya ng paraan para mapalapit sa mga nagugustuhan, kahit na palihim at kahit siya lang ang nakakaalam.

Isa sa mga babae na pinagpantasyahan niya ay Apple (Rose Van Ginkel) na bukod sa sexy ay nakakaakit ang ganda, masayahin at confident, pero may ugali itong hindi madaling basahin na dahilan para mas gustuhin mong mapalapit sa kanya.

Kagaya ng pangalan niya, siya ang Apple of the eye ng maraming kalalakihan, at isa si Harry sa mga ‘yon.

Ang paghanga ni Harry kay Apple ay magiging obsession at patago na niya itong susundan kahit saan magpunta. Sa madaling salita, siya ay magiging stalker ni Apple.

Hanggang kailangan mamanmanan ni Harry si Apple? Anong mga sikreto ang malalaman niya sa pagsunod sa dalaga? At kung may malaman man siya, may mababago ba sa nararamdaman niya? O lalo niyang gugustuhin na magkasama sila?

Ang Stalkers ay isang four-part Vivamax Original Series mula sa direksyon ni Easy Ferrer. Kasama rin dito sina Mark Anthony Fernandez, Yayo Aguila, Gwen Garci, Keanna Reeves, Nico Locco, Millen Gal, Chloe Jenna, Rash Flores, Shiena Yu. (Rb Sermino)