Romualdez papasaklolohan sa DSWD, DOLE 12K tubuhan worker

Matapos marinig ang hinaing ng 12,000 sugarcane workers na nawalan ng trabaho sa Batangas, nangako si House Speaker Martin Romualdez na personal na ihihingi sila ng tulong sa mga ahensya ng gobyerno ang mga manggagawa tulad ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) at Department of Labor and Employment (DOLE).

Ayon kay Speaker Romualdez, “kakausapin ko ang mga head ng mga agencies na ito na magbigay ng financial assistance for their livelihood at pang-araw araw na pangangailangan”

Ang DSWD ay may ipinamimigay na Assistance for Individual in Crisis Situation (AICS) hanggang P5,000 bawat isang pamilya habang ang DOLE naman ay may Tulong Panghanap buhay sa ating Displaced Workers (TUPAD) na umaabot din sa P5,000 bawat manggagawa.

“December pa pala sila walang kinikita matapos biglang magsara ang Central Azucarera Don Pedro doon. Kaya kailangang-kailangan na nila ng tulong para sa kanilang mga pamilya,” ayon sa pinuno ng kongreso.

Una nang pinasalamatan ni Speaker Romualdez ang mga nasabing magsasaka dahil sa walang kapaguran nilang pagtatrabaho kaya nananatili ang steady na suplay ng pagkain sa bansa.

“Kailangan nating mapabuti ang kalagayan ng ating mga magsasaka sa tubuhan at matiyak ang sapat na suplay ng asukal sa bansa”, ayon pa sa mambabatas mula sa Leyte.

Aniya, “its high time that we need to help them dahil kailangan nila ng tulong natin. And I promise to personally help them.”