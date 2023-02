Praktikal! Momshie niregaluhan ni mister ng panty bouquet

Agaw-eksena ngayon sa social media ang paandar ng isang mister para sa kanyang partner nang regaluhan niya ito ng bouquet, pero imbes na bulaklak ay panty ang naisipan niyang ilagay dito.

Ibinahagi ito ni Israel sa kanyang Facebook account kalakip ang caption na: “Piliin mong maging praktikal at pang-matagalan hanggang sa pagtanggal nyeheh. Nagkaubusan ng sunflower.”

Makikita sa naturang bouquet ang anim na panty na nakabilot, dalawang chocolate at isang bulaklak.

Nakatanggap naman ito ng dagsang komento mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni Aurelia Rabang Abad, aniya, “Fresh fruits and chocolate and food. The best gift. Bulak2 natu2yo nabulok.”

“Parang next year mas bet ko toh!!” kwelang bira ni Ecargyram Anipse.

Ikaw, anong magiging reaction mo kung makakatanggap ka nito? (Moises Caleon)