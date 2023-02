Pinalagan lipat-bahay ng BuCor sa Tanay

Tinutulan ng Masungi Georeserve Foundation Inc. (MGFI) ang plano ng Department of Justice (DO) na paglipat ng Bureau of Corrections (BuCor) headquarters sa loob ng 270-ektaryang geopark sa Tanay, Rizal.

Ayon kay MGFI trustee Ann Dumaliang, hiindi akma ang lugar para pagtayuan ng gusali, opisina o maging ng housing facility.

Dahil dito, nanawagan ang grupo kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Environment Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga na pakialaman ang plano ng DOJ at BuCor para agad itong maharang.

Bilang caretaker ng MGFI simula noong 2017, tungkulin aniya nila na pangalagaan ang geopark laban sa sinuman na magtatangkang sirain ang geopark.

Samantala, idinepensa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang desisyon ng BuCor na ilipat ang kanilang headquarters sa nabanggit na lugar dahil mandato ng bureau na isulong ang penal management system ng bansa para lumuwag ang New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City.(Juliet de Loza-Cudia)