Micaela Jasmine Mojdeh kinampay ika-2 gintong medalya sa qualifying

MALAKI ang tsansa ni Micaela Jasmine Mojdeh na makapasok sa national swimming team na sasabak sa Cambodia 32nd Sputheast Asian Games 2023 sa darating na Mayo 5-17.

Ito’y matapos sikwatin ng 16-anyos at Brent International School Manila swimmer ang ikalawa niyang gintong medalya sa 32nd Cambodia Southeast Asian Games – National Swimming Qualifying na ginaganap sa New Clark City sa Capas, Tarlac.

Kuminang uli ang Philippine junior record holder sa women’s 200-meter butterfly sa tiyempong 2 minuto at 20.76 segundo upang daigin sina Camille Buico at Mishka Sy na nagkasya sa silver at bronze medal, ayon sa pagkakasunod.

Swak para sa national squad ang oras na naitala ni Mojdeh sa Qualifying Time-B.

Ayon sa tinedyer na tanker, hindi pa siya kuntento sa ipinakita niyang bilis, nais pang pagbutihin ang kanyang trainings upang mas bumilis pa.

Unang sinungkit ni Mojdeh ang gold medal sa pagbubukas ng komppetisyon na pinamamahalalan ng Philippine Olympic Committee Stabilization Committee, ang women’s 200m individual medley sa bilis na dalawang minuto at 27.44 segundo.

Patungo rito, sumisid din siya ng dalawang gold medal sa Asia Pacific Activities Conference Swimming Championships sa Seoul sa kaagahan ng buwang ito.

Nakatakdang tumanggap ng parangal si Mojdeh sa San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Annual Awards Night sa Marso 6 sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel sa Ermita, Manila. (Elech Dawa)