Mga tenista ng NU wow sa National Collegiate

HINUDYAT ng National University ang kahandaan sa giyera sa 85th University Athletic Association of the Philippines 2023 sa pagwalis sa National College Tennis Team Championships, ungos kontra University of the Philippines sa men’s final, 3-2, at binambo ang Ateneo, 3-1, sa korona sa women’s noong Biyernes sa PCA outdoor courts sa Paco, Manila.

Si Vince Tugade ang naghatid ng pang-alpas, dinomina si Zire Mina, 4-1, 4-1, sa deciding singles makalipas hakbangan nina Walther Luzon at Rafael Liangco ng State U sina Ibarra Ortega at Jules Lazaro ng UP, 4-2, 4-2, sa pag-sweep sa doubles at itarak ang 2-2 sa best-of-five tie.

Pero pasiklab ang Bulldogs sa individual play nang tagpasin ni skipper Jude Ceniza si Loucas Fernandez, 4-1, 5-3, sa first singles at binaon ni Aljon Talatayod si Janus Ringia, 4-1, 4-1, tapos sibakin ng pares nina Jonas Silva at Karl Miguel sina Feb Deja ant Rucell Cero, 4-2, 3-5, 10-2.

Malaking tagumpay ito sa Bustillos-based squad na pumangatlo rito noong isang taon at umabot sa semis ng PCA Open Inter-Collegiate.

“We did not lose hope. As what coach Bobby (Esquivel) told us, whatever the result, as long as we give our best,” lahad ni Ceniza.

Mas naging mabangis naman ang Lady Bulldogs sa simula laban sa Lady Eagles, sinakmal ssa ingles ni Elizabeth Abarquez’s 4-0, 4-0 si Francesca Cruz at wagi nina Danna Abad at Rovie Baulete, 1-4, 5-4(5), 10-8 kina Melanie Dizon at Mariam Garsin sa doubles. (Ramil Cruz)