Lourdes mana kay Madonna, nangabog sa New York

Nagmana talaga si Lourdes Leon sa kanyang inang si Madonna dahil kabogera ito saan man ito magpunta.

Sa nakaraang New York Fashion Week, rumampa si Lourdes sa runway ng designer na si Luis De Javier. Suot nito ang short red mini-dress with hellish horns sa may bust at sinamahan pa niya ito ng scarlet thigh-highs and a baseball cap with horns.

Kita nga sa mga braso ni Lourdes a.k.a. Lolahol ang kanyang mga tattoos na butterflies sa kanyang cleavage, pangalan ng kanyang mga kapatid na sina David and Mercy sa kanyang left arm ay isang devil tattoo sa kanyang right bicep.

Paraan nga raw ni Lourdes sa pag-express kung sino siya bilang isang artist at proud na proud sa kanya ang inang si Madonna.

Nag-debut sa runway noong 2018 si Lourdes at nirampa niya ang mga collection ni Marc Jacobs for Gypsy Sport, Savage X Fenty ni Rihanna at ang paboritong designer ng kanyang ina na si Jean Paul Gaultier. (Ruel Mendoza)