Louie Romero, Adamson Lady Falcons aasintahin semifinals

KOMUNIKASYON ang isa sa pagtutuunang pansin ng Adamson University Lady Falcons na tatrangkuhan nina team captain Louie Romero at Lucille Almonte sa darating na 85th University Athletic Association of the Philippines 2023 women’s indoor volleyball.

Masusubukan ang muling paglipad ng AdU sa gabay ng bagong coach na si Jerry Yee na misyong makarating sa Final Four o sa mas mataas pa.

Kinapos sa nagdaang taon ang San Marcelino-based squad nang mabigo sa Ateneo Blue Eagles sa playoffs tangan ang 8-6 kartada upang kapusin sa stepladder semifinals.

Tanggap ng ace playmaker na si Romero ang bagong kaakibat na responsibilidad sa pag-alis sa ni heavy hitter Trisha Genesis na tumalon na sa professional ranks, habang napalitan ang dating coach na si Lerma Giron, na lumipat sa kanyang alma mater na University of Santo Tomas Golden Tigresses.

“Gagawin namin lahat para makapasok sa Top 4 at, hopefully, sa championship,” pahayag ni Romero nitong isang araw.

Wala pang korona ang mga Adamsonista na huling nag-finals noong 2007-2008.

Sasandal din ang Adamson kina Angelica Alcantara, May Ann Nuique, Antonette Adolfo, Kate Santiago, Ayesha Juegos, Maria Rochelle Lalongisip, Aliah Marce, Rizza Andrea Cruz, Aprylle Tagsip, Lorene Toring, Cae Lazo at ang bagong sensation na si Trisha Gaule Tubu, na tinanghal na Best Opposite sa nagdaang 2022 PVL Collegiate Conference. (Gerard Arce)