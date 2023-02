Lola na ‘reyna karyoka vendor’ pinusuan ng mga netizen

Humakot ng heart reaction sa social media ang larawang ibinahagi ng isang babae kung saan makikita ang kanyang ina na nagbebenta ng karyoka at buchi.

Siya si Krystel Mendejar mula San Jose Del Monte, Bulacan. Tinawag niya ang kanyang ina bilang “Reyna ng Karyoka at Buchi” dahil ito ang pangunahing meryenda na inilalako niya.

“Sabi ni Mama, sana daw may stranger na mag-picture sa kanya habang naglalako para mag-viral siya at maraming mag-heart sa picture niya. Ayan, pinicturan ko na. Pahingi naman validation mga ka-humpy, pa-heart naman sa Reyna ng Buchi at Karyoka ng Sampol Market,” caption niya sa post.

Makikita sa pictures ang kanyang selfie kasama ang kanyang ermats na nakapwesto sa tabi ng kalsada. Tila maglalaway at matatakam ka naman sa mga nakatuhog nilang paninda na talaga namang classic noypi meryenda.

Umani naman ng papuri mula sa mga netizen ang nasabing post.

Gaya na lamang ni Alieza Minh Aquino Aniban, ani, “Masarap yan, lage aq nabili jan pag punta aq sampol, god bless. Po nay.”

“Paborito ko Po preho Yan may naglalako smin nuon kareoka at buchi may monggo palaman,Happy Valentine pi sa inyung mag-ina!!!” komento ni Teresa Flores.

Tila suki rin niya ang user na si Ziled Ysnil, sabi niya, “Nag-iisa lng po yan si nanay na nagttinda ng karioka at butchi na monggo isa din aq sa suki nya ang gusto2 ko n bnibili s knya mainit pa madalas po siya sa plengke sa my pababa papuntang ultra mega.God bless po nanay.”

“Wala namang masama basta marangal kang naghahapbuhay kahit anong klaseng hanapbuhay pa yan,” paliwanag naman ni Ro Se Lia.

Kudos kay nanay vendor na ito na kahit may edad na ay push pa rin sa pagtitinda!

Ikaw, paborito mo rin ba ang mga meryendang ito? (Moises Caleon)