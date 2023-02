Lalaruan ni Eumir Marcial binaklas na sa Olympics, 2 pang paligsahan

NATULDUKAN ang karera sa open boxing ni 2020+1 Tokyo Olympics bronze medalist Eumir Felix Marcial nang tanggalin ang 75-kilogram weight na kategorya sa tatlong mahalagang kompetisyon.

Siniwalat Linggo sa Abante Sports ni Association of Boxing Alliances in the Philippines secretary-general Marcus Jarwin Manalo, na wala na ang nasabing combat sport event sa 32nd Summer Olympic Games 2024 sa Paris, 19th Asian Games 2023 sa Hangzhou sa Setyembre at sa 32nd Southeast Asian Games 2023 sa Mayo sa Cambodia.

“Wala talaga ang 75kg weight category ni Eumir sa SEA Games, Asiad, and Olympics. [but] if Eumir will join the national team, he will need to go up to 80kg,” pagbubunyag pa ng opisyal, hinirit na pinalit nila si 2017 Kuala Lumpur SEAG gold medalist John Marvin sa puwesto si Marcial sa Abap training pool. “John Marvin will take his place. Marvin used to fight at 80kg so it’s closer to his natural weight.”

Hindi pa nakakausap ng Abap si Marcial, pero nasisilip nilang pokus muna sa professional career ang 27-anyos na kaliweteng boksingero buhat sa Zamboanga City na atat mag-world champion.

“I think he can easily go up to 80kg, [but] it’s more about his professional career,” panapos na sey ni Manalo. “We have yet to sit down and finalize but it seems like that’s the direction of his camp in the pros.”

Pero anuman aniya ang tahaking landas ni Marcial, nakasuporta lang ang Abap sa nais nitong marating. (Gerard Arce)