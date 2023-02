Jordan Clarkson, kasamahan petmalu ng skills challenge

INUMPISAHAN ng Utah Jazz sa panalo ang 72nd National Basketball Association 2023 All-Star Saturday sa Salt Lake City.

Inuwi ng home town team nina Jordan Clarkson, Walker Kessler at Collin Sexton ang Skills Challenge nang mangibabaw sa dalawa sa tatlong kumpetisyon.

“We did it for Utah, man,” bulalas ni Clarkson.

Runner-up ang Rooks nina Paolo Banchero ng Magic, Jaden Ivey ng Pistons at Jabari Smith Jr. ng Rockets.

Pangatlo ang Antetokounmpos nina Thanasis, Alex at Jrue Holiday na pumalit kay injured Bucks teammate Giannis Antetokounmpo.

Nanguna ang Rooks sa team relay (100 points) na binuo ng 35-foot outlet pass, downcourt dribbling, short jumper, left corner 3 at dunk sa kabila.

Nanaig ang Jazz (100) sa team passing na serye ng 35-foot outlet passes, 20-foot bounce passes at 25-foot chest passes.

Nakauna rin ang Jazz sa team shooting event. (Vladi Eduarte)