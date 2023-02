JK Labajo ayaw magpadirek kay Darryl Yap

Nagi-enjoy raw talaga si JK Labajo sa pag-arte.

Nagbiro pa ito nang makausap namin sa celebrity premiere ng musical film niya, na parang gusto na raw niyang iwan ang singing at umarte na lang.

Pero siyempre, obvious na biro lang ito kay JK dahil first love niya raw talaga ang pagkanta at may plano nga siyang album na iri-release this year. Pero ‘yun nga, talagang nae-enjoy na raw niya ang acting.

Si JK ang gumaganap bilang si Ninoy. Nag-research daw siya sa role na ginampanan.

“Definitely, kasi, no’ng binigay po sa akin ni Direk Vince ang character, siyempre as an actor, it’s really a scary character to play. It’s a real person as compared to playing a character na fictional. Tapos, kinausap ko si Direk on how close he wants me to act as Ninoy. And then, sabi niya, you don’t have to act actually as Ninoy.”

Halos magkakatapat o magkakasabay ang mga pelikulang may koneksiyon sa politika o sa buhay ng mga Aquino at Marcos.

Sa premiere ng movie, isa ang anak nina Ninoy at dating Presidente Cory Aquino na si Viel Aquino-Dee na sumuporta at nanood.

Sabi naman ni JK, “We all have that freedom in making arts. I’m not really sure if I have a positive opinion when it comes to changing history. That’s definitely something else, but at the end of the day, we’re just making a film, following what’s on the books that we learned from school. At sana ma-enjoy nila,” sey niya.

Naniniwala siya sa education system ng bansa kaya naniniwala siya sa history ng bansa.

Tinanong si JK kung gusto niyang maidirek ng isang Darryl Yap na direktor ng Martyr Or Murderer.

“No, I’ve definitely don’t want to be directed by Darryl Yap,” sey niya.

Willie pinagtanggol ni Cong. Versoza

Tumatanaw ng utang na loob si Rep. Sam Versoza kay Willie Revillame.

Para kay Sam, napakabuting tao nito.

Tinuturing ni Sam na “mentor” si Willie. Ito raw halos ang umalalay sa kanya pagdating sa hosting na lang nang maging guest co-host siya ng Wowowin.

Pero more than that, ang lahat daw ng mga ginagawa nilang public service para makatulong sila sa mga tao at nangangailangan. Aware si Sam sa mga batikos na natatanggap ni Willie simula nang mabalitang matitigil muna ang mga programa sa ALLTV.

Sabi lang ni Sam, “Napakadami nang pinagdaanan ni Kuya Wil. Ang buhay ni Kuya, nasubaybayan niyo parang gulong. Pero in the end, lagi naman niyang nalalampasan ang lahat ng pinagdadaanan niya.”

Naniniwala rin daw ito na wala ng kailangang pang patunayan ang host.

“Ang dami na niyang natulungan. Wala na siyang kailangang i-prove pa. Ano pang masasabi mo sa ganoong klaseng tao? Tumutulong every day kahit hindi na niya kailangang gawin, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtulong.”

Si Sam naman, may sarili ng public service show sa CNN, ang “Dear SV” na magsisilbing inspirasyon daw lalo na sa mga Pinoy na hindi nagpapatalo sa hamon ng buhay. It is also his own tribute to his own father.

Sabi nga ng boyfriend ni Rhian Ramos, “I know my dad will be smiling and watching ‘Dear SV’ from heaven.”

Dahil kay Vilma, Carlo muntik matanggal ulo

Kabilang si Carlo Aquino sa mga special guest sa 60th anniversary special ng Star for All Season na si Vilma Santos.

Siyempre, sa career ni Carlo, malaking bahagi ang movie nila na “Bata, Bata Paano Ka Ginawa?” at ang iconic line na “akala mo lang wala, pero meron, meron.”

Nagbalik-tanaw si Carlo sa pamamagitan ng kanyang Instagram sa unang beses daw na naka-trabaho niya ang isang Vilma Santos.

Sabi niya, “First day shoot ko sa Bata bata…, dumating ka sa set na naka-artista van. Pinakilala ka sa amin ni Direk Chito (Roño), tapos lumapit ka sa akin. Sabi mo, I’ll be your mom for this film, would you like that? Halos matanggal ulo ko sa pagtango.

“Salamat sa pagtanggap mo sa akin bilang si Ojie. Kahit matagal na nagawa ang pelikula natin ganun pa din ang pagmamahal mo sa akin. Salamat sa mahigpit na yakap pagkatapos ng bawat eksena. At higit sa lahat, salamat sa ‘Akala mo lang wala.’

“Sana makatrabaho kita ulit. Love you mommy Vi.”

